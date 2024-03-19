تناولها على السحور.. وجبة "بسيطة" تضمن الشبع لساعات طويلة

ويقترح الدكتور مايكل، تناول وجبة البيض مع الأفوكادو؛ لأنها غنية بالبروتين والدهون الصحية التي ستساعدك على الشعور بالشبع وتزودك بالنشاط اللازم في اليوم التالي، بالإضافة إلى أنها تحسن جودة نومك.

وفي هذه الوجبة، تجتمع الدهون الصحية والبروتين، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

وقال الدكتور مايكل إنه يمكن إضافة الفطر أو السبانخ للبيض، كما يمكن إضافة بعض التوابل للطبق كرقائق الفلفل الحار أو النعنع الجاف أو السمسم.