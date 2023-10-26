كيف توقف نوبة غضب طفلك على متن الطائرة؟

يصاب بعض الأطفال بنوبات غضب وبكاء لا تنتهي على متن الطائرة، الأمر الذي يتسبب بإحراج الوالدين، خاصة عندما يحدق بهم المسافرون الآخرون.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف الدكتور "توم كروفورد" من جامعة أكسفورد أن التوصل إلى سبل لتجنب نوبات الأطفال يكمن في النصف ساعة التي تسبق تحليق الطائرة.

وقال الدكتور كروفورد، إن الأسباب الأكثر شيوعًا لنوبات غضب الأطفال هي إما النعاس أو الملل أو الجوع أو الضوضاء.

وأضاف الدكتور كروفورد "في حال تمت معالجة الأسباب الأربعة الرئيسة لنوبات الغضب قبل تحليق الطائرة، فإن نسبة حدوثها تصبح ضعيفة".

وتابع "لمعالجة مسببات نوبة الغضب الأربعة الرئيسة بشكل فعال، يحتاج الآباء للتأكد من أن أطفالهم يأخذون قيلولة لنحو 30 دقيقة للتغلب على نعاسهم، وتجنب الملل إما عن طريق تشجيعهم على الرسم أو مشاهدة الأفلام، أو تزويدهم بوجبة خفيفة لتخفيف جوعهم، أو تجنيبهم الضوضاء من خلال الاستماع للموسيقى أو القراءة".