حيلة ذهنية بسيطة قد تساعدك على النوم بسهولة (فيديو)

يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص على الأقل من مشكلات الأرق واضطرابات النوم.

ورغم المشورات التقليدية، مثل: تقليل وقت استخدام الشاشات، والاستحمام بالماء الساخن، وتناول شاي البابونج، فإن البعض قد يجد نفسه يقظًا ليلًا دون فائدة، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وصف الدكتور سكوت والتر، الذي انتقل إلى TikTok لتقديم نصيحته حول النوم، حيلة بسيطة قال إنها "تغير قواعد اللعبة".

يُطلق على هذه الحيلة "الخلط المعرفي"، وهي عبارة عن تمرين ذهني يهدف إلى إعادة ترتيب الأفكار وتشتيت العقل عن التفكير الواعي الذي يسبب الأرق.

وقال الدكتور سكوت: "أنا طبيب وأواجه أحيانًا صعوبة في النوم. الطريقة التي أشاركها معكم لا تتطلب مكملات غذائية أو حمامًا ساخنًا. إنها تمرين بسيط يقوم على التفكير في كلمات عشوائية لا معنى لها، مثل: بقرة، ورقة شجرة، شطيرة، زبدة، وكبدة". وأضاف أن هذا التمرين يساعد في تشتيت العقل، مشبهًا إياه بخلط مجموعة أوراق اللعب.