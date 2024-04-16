عصير التوت البري.. لماذا يحذّر خبراء الصحة من شربه؟

ويوصون بضرورة تجنب شرب عصير التوت البري بإفراط؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتسوس في الأسنان، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتجنب شربه الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع الحمضي، والأمراض المعدية المريئية وحساسية الأسنان، حيث قد تتفاقم أعراضهم بعد تناوله بسبب حموضته العالية.

ويشير بعض الأطباء إلى أن مشروب عصير التوت، قد يتفاعل سلبيا مع بعض الأدوية مثل أدوية سيولة الدم، وأدوية الارتجاع الحمضي، أو القرحة.

ومن أجل تحقيق فوائد صحية أكبر وتقليل مخاطر هذا المشروب الشهير، يُفضل اختيار عصائر فاكهة أخرى، أو غنية بالألياف مثل عصير البرتقال.