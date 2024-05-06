هل التفاح صحي أكثر من الفاكهة الأخرى؟
انتشر المثل الشهير "تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب" للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1866، بمجلة "نوتس آند كوايريس" Notes and Queries، وعلى الرغم من أن الخبراء في علم التغذية يؤكدون على فوائد التفاح، إلا أنه ليس الفاكهة الوحيدة التي توفر العناصر الصحية.
ويؤكد الخبراء أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من المشاكل الصحية.
هل التفاح صحي فعلا؟
يوفر التفاح العديد من الفوائد الصحية المثبتة علميًا. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.
كما أن مادة البوليفينول الموجودة في التفاح تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.
وتعتبر قشور التفاح مصدرًا رائعًا للفلافونويدات التي تعزز من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والالتهابات وتقليل خطر السكتة الدماغية.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح على فيتامين C، الذي يساعد في مقاومة الجذور الحرة، ويساهم في الحفاظ على صحة الخلايا، بالإضافة إلى البكتين الذي يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.
هل التفاح صحي أكثر من الفاكهة الأخرى؟
بحسب الخبراء فإن الإجابة عن السؤال هي لا، لأن جميع الفاكهة مغذية وتوفر فوائد صحية متنوعة. فليس هناك فاكهة واحدة تكون أكثر صحة من الأخرى.
ويرى الخبراء أنه ينبغي على الأفراد التنويع؛ إذ إن كل فاكهة تحتوي على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية.