هل التفاح صحي أكثر من الفاكهة الأخرى؟

انتشر المثل الشهير "تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب" للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1866، بمجلة "نوتس آند كوايريس" Notes and Queries، وعلى الرغم من أن الخبراء في علم التغذية يؤكدون على فوائد التفاح، إلا أنه ليس الفاكهة الوحيدة التي توفر العناصر الصحية.

ويؤكد الخبراء أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من المشاكل الصحية.

هل التفاح صحي فعلا؟

يوفر التفاح العديد من الفوائد الصحية المثبتة علميًا. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

كما أن مادة البوليفينول الموجودة في التفاح تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.