الأغلفة الملونة تتلاعب بالأطفال وتدفعهم لتناول وجبات غير صحية

تستخدم شركات المواد الغذائية الألوان الزاهية والشخصيات الكرتونية للتلاعب بالأطفال ودفعهم إلى الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن حملة "بايت باك" التابعة للطاهي الشهير "جيمي أوليفر".

وحلل التقرير 262 منتجًا غذائيًّا مع عبوات مناسبة للأطفال من أكبر 10 شركات أغذية في المملكة المتحدة، ووجد أن 78% من المنتجات كانت "غير صحية" حيث ترتفع فيها مستويات الدهون أو الملح أو السكر.

كما كشف أيضًا أن 67% من المنتجات تحتوي على مكونات "غير صحية".

واتهم أوليفر الشركات المصنعة للأغذية باستهداف الأطفال عمدًا بأغلفة مصممة لجذب انتباههم، بينما دعا جيمس توب، الرئيس التنفيذي لشركة "بايت باك"، إلى وضع لوائح جديدة لتقييد هذه الأساليب.

من جانبه، أيد ويس ستريتنج، وزير الصحة البريطاني، الدعوة إلى فرض قيود جديدة على تغليف المواد الغذائية، وحثّ منتجي الأغذية على اتخاذ إجراءات ضد السُّمنة.

وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن الحكومة لديها سجل حافل في اتخاذ إجراءات بشأن السُّمنة لدى الأطفال، بما في ذلك خفض مستويات السكر في مختلف المنتجات، وفرض قيود على الترويج والإعلانات.