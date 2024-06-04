"لسان أوزيمبيك".. أحدث الأعراض الجانبية لدواء إنقاص الوزن
حذر الأطباء من ظهور أعراض غريبة جديدة مرتبطة بعقار إنقاص الوزن "أوزومبيك"؛ إذ لاحظ بعض مستخدميه تغيرات غير معتادة في حاسة التذوق، وخاصة تجاه الحلويات.
وكشف الأطباء في تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السبب وراء هذه الظاهرة هو التغيير في جين مرتبط بالتذوق.
وأظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين يأخذون دواء "أوزومبيك" يعانون من زيادة في حساسية التذوق؛ ما يجعلهم يشعرون بطعم الحلويات بكثافة أكبر مقارنةً بالآخرين.
ووفقًا للدكتور موجكا جينسترل سيفير، عالم الغدد الصماء في سلوفينيا الذي قاد البحث، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة غالبًا ما تكون لديهم رغبة مرتفعة بطبيعتها في تناول الأطعمة الحلوة والكثيفة الطاقة، ولكن دواء "سيماجلوتيد" المستخدم في "أوزومبيك" يحسن من حساسية التذوق لديهم.
وأجريت الدراسة على 30 امرأة تعاني من السمنة، نصفهن تناولن دواء أوزومبيك لمدة أربعة أشهر، ولاحقا تم قياس حساسية التذوق لديهن باستخدام شرائح تحتوي على الأذواق الأربعة الأساسية: الحلو، والمالح، والحامض، والمر، ليتبين أن من تناولن "أوزمبيك" أصبحت لديهم حساسية أكبر للأطعمة الحلوة.
وأشار الدكتور سيفير إلى أن هذه النتائج قد تساعد الأطباء على فهم التغيرات في رغبات مرضاهم الغذائية، والتي تتجاوز التأثيرات المعروفة لـ"سيماجلوتيد" في التحكم بالشبع والشهية.