"لسان أوزيمبيك".. أحدث الأعراض الجانبية لدواء إنقاص الوزن

حذر الأطباء من ظهور أعراض غريبة جديدة مرتبطة بعقار إنقاص الوزن "أوزومبيك"؛ إذ لاحظ بعض مستخدميه تغيرات غير معتادة في حاسة التذوق، وخاصة تجاه الحلويات.

وكشف الأطباء في تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السبب وراء هذه الظاهرة هو التغيير في جين مرتبط بالتذوق.

وأظهرت دراسة، أن الأشخاص الذين يأخذون دواء "أوزومبيك" يعانون من زيادة في حساسية التذوق؛ ما يجعلهم يشعرون بطعم الحلويات بكثافة أكبر مقارنةً بالآخرين.

ووفقًا للدكتور موجكا جينسترل سيفير، عالم الغدد الصماء في سلوفينيا الذي قاد البحث، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة غالبًا ما تكون لديهم رغبة مرتفعة بطبيعتها في تناول الأطعمة الحلوة والكثيفة الطاقة، ولكن دواء "سيماجلوتيد" المستخدم في "أوزومبيك" يحسن من حساسية التذوق لديهم.