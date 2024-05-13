تعديلات بسيطة على نظامك الغذائي تخلصك من 1000 سعرة حرارية يوميا

في معركتك لخسارة الوزن الزائد، قد تجد الحل في تغييرات صغيرة بدلًا من تغيير نظامك الغذائي بالكامل، أو اعتماد أسلوب "التجويع".

ويقول خبراء في مجال التغذية لصحيفة "ميرور" البريطانية، إنّ التركيز على التعديلات البسيطة يمكن أن يخلق فارقًا كبيرًا في الاستهلاك اليومي للسعرات الحرارية.

وبدلًا من تغيير نمط حياتك بالكامل، ينصحك الخبراء بإجراء هذه التعديلات البسيطة على خياراتك الغذائية:

الشواء

ينصحك الخبراء بالتخلي عن طهي الطعام باستخدام الزيوت النباتية، واعتماد أسلوب الشواء، الذي يضيف نكهة مميزة لمعظم الأطعمة.

القهوة السوداء

من المؤكد أنك لن تستطلع التخلي عن قهوتك الصباحية، لكن ينصحك الخبراء هنا باستبدال القهوة المحلاة أو التي تحتوي على الحليب كامل الدسم، بالقهوة السوداء.

الزبادي اليوناني

أشار خبراء التغذية إلى أن الزبادي اليوناني مع الفاكهة على الفطور، هو الخيار الأفضل من حبوب الجرانولا المصنعة التي تضاف إليها كميات كبيرة من السكر.