نصائح سحرية لمرضى القلب في رمضان

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور محمد سلامة عن حزمة من النصائح المهمة التي يجب على مرضى القلب والأوعية الدموية اتباعها خلال الشهر الفضيل.

نافع للبعض وضار للبعض الآخر

وقال الطبيب المصري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الصيام له فائدة كبيرة لبعض مرضى القلب، بينما قد يضر البعض الآخر، كالذين خضعوا لعمليات القلب المفتوح أو الذين تعرضوا لجلطات، أو أصيبوا بفشل عضلة القلب الحاد، أو جلطة الشريان الرئوي، بالإضافة إلى من يتناولون أدوية مدرة للبول، أما باقي مرضى القلب، فإن الصيام مفيد لهم بشكل كبير".

وأشار الدكتور سلامة إلى أنه وفقا للدراسات السريرية والتجارب العلمية فإن الصيام يعود بفوائد كبيرة على مرضى القلب من غير الحالات الحرجة.

وقدم الدكتور محمد سلامة نصائح غذائية يجب على المرضى اتباعها وأبرزها:

عدم تناول الطعام عند آذان المغرب مباشرة

ينصح الدكتور سلامة بتناول التمر والماء فقط، وبعد 15 دقيقة يمكن البدء بتناول الوجبات الأخرى.

ويقول الدكتور إن السبب هو ترك المجال أمام البنكرياس والمعدة والكلى للعمل بشكل صحيح؛ فعندما يقوم الإنسان بتناول أطعمة معقدة مباشرة بعد ساعات من الصيام، فإن الجسم لن يتمكن من القيام بوظائفه الحيوية.

عدم الإفراط في استهلاك الملح

وتابع الدكتور: "يعد الإفراط في استهلاك الملح من أخطر التهديدات على صحة الإنسان عموما وبالأخص مرضى القلب؛ لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة شعورك بالعطش؛ الأمر الذي يزيد بدوره احتباس الماء في جسمك، ويُؤثر سلبًا على صحة القلب".

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر

يشدد الدكتور سلامة على أهمية الابتعاد عن الحلويات الغنية بالسكر مثل الكنافة، والقطايف، فهي قد تضر بسلامة الشرايين عن طريق زيادة تراكم الكوليسترول الضار فيها؛ مما يؤدي إلى انسدادها بشكل كلي أو جزئي؛ الأمر الذي قد ينتج عنه الإصابة بالجلطات.

تجنب الدهون المشبعة

حذر الدكتور سلامة من تناول منتجات الألبان كاملة الدسم، وجلود الدجاج، والزبدة والسمن، ومبيّض القهوة، والأطعمة المقلية، والبسكويت والكعك، والمقرمشات، لافتا إلى أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة مستوى الكوليسترول الضار، وخفض مستوى الكوليسترول الجيد، بحسب قوله.