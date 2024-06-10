انهيار رئتي مراهقة بسبب "السيجارة الإلكترونية"

نقلت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 17 عامًا إلى المستشفى بعد حدوث ثقب في رئتها إثر تدخين ما يعادل 400 سيجارة أسبوعيًّا.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، انهارت المراهقة التي تدعى "كايلا بليث" وتحول لونها إلى الأزرق أثناء نومها في منزل أحد الأصدقاء.

وبعد نقلها بشكل طارئ للمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لها تبين أن السبب هو إفراطها في تدخين السجائر الإلكترونية، ما أدى إلى انفجار بثرة هوائية صغيرة تعرف باسم الفقاعة الرئوية في رئتيها؛ ما استدعى خضوعها لعملية جراحية استمرت خمس ساعات ونصف الساعة لاستئصال جزء من رئتها.