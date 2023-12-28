أروقة مستشفيات مدريد تكتظ بمرضى الجهاز التنفسي

كشف تقرير إسباني عن زيادة كبيرة في التهابات الجهاز التنفسي الحادة في البلاد، ما أدى لتكدس المرضى في مستشفيات مدريد، وفقا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب تقرير صادر عن "معهد كارلوس الثالث الصحي" في إسبانيا، بلغ معدل التهابات الجهاز التنفسي الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي في أقسام الرعاية الأولية، 7939 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وارتفعت نسبة الإصابة بفيروس "SARS-CoV-2" إلى 14.3%، لكن العدوى السائدة الآن هي الإنفلونزا، والتي تصل إلى 20% من الإجمالي.

وأضاف التقرير، أن مستشفى جامعة "غريغوريو مارانيون" في مدريد، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود أكثر من 80 مريضًا ينتظرون في أروقة المستشفى.

وجاء ذلك، بعد الإبلاغ عن امتلاء مستشفى "12 أكتوبر"، أحد أهم المستشفيات في مجتمع مدريد، حيث تم علاج 817 مريضا في قسم الطوارئ، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالسنوات السابقة.