دراسة تكشف العلاقة بين تربية القطط والصحة العقلية

كشفت دراسة جديدة أن الاتصال بالقطط قد تكون له آثار ضارة على الصحة العقلية في المستقبل.

ووجدت الأبحاث المنشورة في "شيزوفرينيا بولتن" أن الأشخاص الذين يتعاملون مع القطط قد يكون لديهم أكثر من ضِعف فرص الإصابة بالفصام وغيره من الاضطرابات العقلية المماثلة في وقت لاحق من الحياة، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن التعرض للقطط في وقت مبكر من الحياة يمكن أن تكون له آثار ضارة على الصحة العقلية في المستقبل، يمكن أن تشمل الأعراض الذهانية الهلوسة والأوهام واضطرابات التفكير.