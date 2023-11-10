نيويورك.. إجراء أول زراعة عين كاملة في العالم

وحتى الآن لم يستطع الأطباء من زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.

وآرون جيمس، الذي أجريت له العملية، التي استغرقت 21 ساعة، هو جندي سابق، يبلغ من العمر 46 عامًا من أركنسو نجا من حادث في عمله بسبب التعرض لتيار كهربائي عالٍ أتلف الجانب الأيسر من وجهه، وأنفه، وفمه، وعينه اليسرى.

وقال رودريجيز في اجتماع عبر تطبيق "زووم"، إن الأطباء كانوا يعتزمون في البداية زراعة مقلة العين كجزء من زراعة الوجه لأغراض تجميلية.

وأردف: "إذا حدث واستعاد الإبصار بشكل ما، سيكون مذهلاً، لكن الهدف بالنسبة لنا كان إجراء عملية فنية" وأن تبقى مقلة العين على حية، وذكر أنهم سيتابعون ما قد يحدث في المستقبل.

لا اتصال

في الوقت الحالي لا يوجد اتصال بين العين المزروعة مع المخ من خلال العصب البصري.

ولتحفيز تعافي الرابط بين العصبين البصريين للمتبرع والمتلقي، استخلص الجراحون خلايا جذعية من النخاع الشوكي للمتبرع وحقنوها في العصب البصري خلال عملية الزراعة أملاً في أن تحل محل الخلايا التالفة وأن تحمي العصب.

وأشار رودريجيز إلى أن زراعة مقلة عين حية يفتح الباب أمام امكانيات كثيرة.

وبين أن فرقًا بحثية أخرى تطور طرقًا لربط شبكات الأعصاب في المخ بالأعين غير المبصرة من خلال إدخال أقطاب كهربائية على سبيل المثال لإعادة الإبصار.