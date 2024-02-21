أي ألوان الفلفل الحلو أكثر نفعا لصحتك؟

يظن كثيرون أن الفلفل الحلو من الخضراوات، إلا أن خبراء التغذية يصنفونه كفاكهة.

وعلى الرغم من أن هذه الثمرات مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن ألوانها المختلفة تحمل فوائد صحية مختلفة أيضا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروسالم بوست" فإن الفلفل الحلو الأحمر هو الذي يحتوى على النسبة الأعلى من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وذلك بسبب عملية نضوجه التي تستغرق وقتا أطول؛ ما يسمح للثمرات بتجميع المزيد من العناصر الغذائية.

ويحتوي الفلفل الأحمر على البيتا كاروتين والليكوبين وفيتامين A ومستويات مرتفعة من فيتامين C، الذي يمنحه لونه الأحمر.

وبحسب الخبراء، فإن ألوان الفلفل تختلف بحسب نضج الثمرة، فالأخضر هو الأقل نضجا وأكثر مرارة مقارنة بالفلفل الأحمر الحلو. وبشكل عام، كلما كان لون الفلفل أغمق، حمل قيما غذائية أكثر.

وفي حين أن الفلفل الأخضر يحتوي على نسبة أقل من السكر والكربوهيدرات، إلا أن اختلافاته ضئيلة عن الأصفر والبرتقالي، فجميعها تحتوي على كمية وافرة من فيتامين C وA، إلى جانب اللوتين وزياكسانثين.

تناول الفلفل بجميع ألوانه

ويوصي الخبراء، بتناول شتى ألون الفلفل الحلو؛ لما يحتويه من مضادات أكسدة وفيتامينات، كما أنه مصدر غني بالألياف، ومركبات الفلافونويد والمغذيات النباتية، التي تقاوم أمراض القلب والأوعية الدموية وتحافظ على التوازن الهرموني.