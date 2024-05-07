اكتشاف علاج جيني للذبحة الصدرية

كشفت نتائج المرحلة الثانية من تجربة تبحث فاعلية العلاج الجيني الوعائي لدى المصابين بالذبحة الصدرية المقاومة، عن بصيص من التفاؤل، بعد أن أظهرت إمكانية تكوين الأوعية العلاجية لدى المرضى الذين استنفدوا السبل الطبية التقليدية، إضافة إلى خيارات إعادة تكوين الأوعية الدموية التاجية.

وأوضح تقرير نشره موقع "ميديكال ديالوج" أن الباحثين استخدموا "XC001" وهو ناقل فيروسات غدية مصمم هندسيًا، ليزيد من مرور بروتين عامل النمو الوعائي في عضلة القلب، ويتم إعطاؤه عن طريق الغشاء الخارجي للقلب.

وأشار الموقع إلى أن الذبحة الصدرية المقاومة هي مرض يلازمه ألم مستمر في الصدر بسبب تضيقات في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب.