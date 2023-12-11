هل الخروج بشعر مبلل في البرد يصيبك بالمرض؟

تؤكد معلومات شائعة أن الخروج في البرد بشعر مبلل قد يصيبك بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ولكن بحسب تقرير نشره موقع canoe أكد الأطباء أن المعلومات السابقة عارية عن الصحة.

ويقول الأطباء إن نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية التي تسببها البكتيريا، تنتشر من خلال استنشاق الرذاذ أو الجزيئات التنفسية الصادرة عن المرضى أو حاملي الفيروسات، أو من الطعام أو الأسطح الملوثة.

وقال شون أوليري، رئيس لجنة الأمراض المعدية في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "لا يمكن أن تصاب بالبرد بمجرد الخروج في البرد. ومع ذلك، يمكن للطقس الشتوي أن يخلق بيئة مناسبة أكثر للجراثيم، سواء داخل أو خارج أجسامنا".

درجات الحرارة والمرض

وتشير بعض الأبحاث إلى أن درجات الحرارة الباردة قد تساعد فيروس الإنفلونزا على البقاء على قيد الحياة لفترة أطول.

وهنا أشار الدكتور أوليري إلى أن درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تؤثر على أجهزة الجسم المناعية؛ ما يجعل الأفراد أكثر عرضة لاستقبال الجراثيم.

واكتشفت دراسة أجريت عام 2018 أن جدران فتحة الأنف الداخلية تحتوي على مستقبلات يمكنها استشعار البكتيريا التي يتم استنشاقها، والتي تبعث فورًا رسالة لجهاز المناعة، الذي يعمل فورًا على إفراز المخاط لقتل البكتيريا قبل أن تتاح لها فرصة التسبب بالعدوى.

وفي دراسة أخرى أجريت عام 2022، وجد الباحثون أن عملية مماثلة تحدث مع الفيروسات، عندما يبرد الأنف، قد تتعطل قدرته على أداء هذه الوظيفة.

ويُظهر مجمل البحث أن "قابليتنا للإصابة بالعدوى الفيروسية تتضاعف تقريبًا مع انخفاض درجة الحرارة، حتى بمقدار 5 درجات مئوية فقط".

تثبيط جهاز المناعة

من جانبه، قال بنجامين بلير، مدير الأبحاث الانتقالية لطب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة ماساتشوستس، إن الانخفاض الكبير في درجة حرارة الجسم الناجم عن التعرض لفترات طويلة للبرد الشديد، يمكن أن يؤدي إلى تثبيط جهاز المناعة.

ويقول الخبراء إن الأمر قد يكون عكس ذلك في بعض الحالات، إذ أكدت مونيكا غاندي، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو "خلال فصل الشتاء، يتجمع الأفراد في الأماكن المغلقة، هذا القرب يزيد من التعرض للأمراض ويسهل انتقالها".

وأضافت غاندي "لا يمكنك أن تمرض بمجرد الخروج في البرد بشعر مبلل؛ ولكن يجب أن تكون على اتصال بفيروس البرد أو الإنفلونزا. ومع ذلك، قد تجعلك درجات الحرارة الباردة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى عندما تتعرض للجراثيم".