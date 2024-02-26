علماء يوضحون سبب مضاعفات لقاحات فيروس كورونا "الغربية"

قال علماء فيروسات، إن استخدام لقاحات كورونا الغربية مثل فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات عصبية ودموية وقلبية وعائية، بينما لم يسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي أي مضاعفات تذكر، هذا وفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Vaccine "فاكسين"، الأسبوع الماضي.

وبحسب الدراسة، فإن اللقاحات التي تحمي من فيروس كورونا الحاد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القلب، والجلطات الدموية في الدماغ بعد التحصين، ومتلازمة غيلان باريه؛ وهو اضطراب عصبي.

وقال جماليا ألكسندر جينزبرج، مدير معهد "نيسيم" الطبي، إن رد فعل الجسم هذا يرجع إلى حقيقة أنه ينظر إلى لقاحات فايزر وموديرنا على أنهما مستحضران أجنبيان وغريبان عنه.

وأوضح عالم الفيروسات: "عندما يتم إدخال الحمض النووي الريبوزي إلى جسم الإنسان، يُنظر إليه على أنه مستحضر غريب، فيروسي، يجب تدميره بسبب الخصائص التطورية لخلايانا.