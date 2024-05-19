دراسة: أحداث الطفولة المؤلمة قد تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة أن التجارب المؤلمة في الحياة المبكرة، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة أو الطلاق، يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من الحياة.

وتلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على التأثيرات المحتملة طويلة المدى للتوتر على صحة الدماغ.

وتضمنت الدراسة، التي نشرها موقع dailymail، تحليل عينات السائل الشوكي من 1290 مشاركا.

وأشارت النتائج إلى أن الأفراد الذين عانوا من إجهاد كبير في مرحلة الطفولة أو منتصف العمر أظهروا مستويات أعلى من بروتينات الأميلويد والتاو - وهي مؤشرات حيوية مرتبطة بمرض الزهايمر - مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لمثل هذا التوتر.

وشددت الدكتورة كارول أوبديبيك على أن أحداث الحياة المجهدة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف؛ مما يعزز الحاجة إلى التدخل المبكر وإدارة الإجهاد.