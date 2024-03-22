لن ترميها بعد اليوم.. قشور الباذنجان تحتوي فوائد صحية رائعة

تدخل ثمار الباذنجان في عدد من الأطباق الرمضانية والمقبّلات، وقد كشفت الدراسات عن خصائص صحية لهذه الثمرة البنفسجية والسوداء وقشورها على حد سواء، ما يجعل إدراجهما ضمن النظام الغذائي من الأولويات.

فقد كشف الموقع الإلكتروني لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا عن دراسات عديدة تعكس أهمية الباذنجان في علاج الأمراض.