هل يمكن كبح السكري من النوع الثاني بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية؟

يعد داء السكري من النوع الثاني وباءً عالميًّا، حيث يُصاب به نحو 537 مليون فرد، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 783 مليونًا بحلول عام 2045.

وفي تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي"، يقترح بعض الخبراء الطبيين أن تغيير نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يمكن أن يخفف من حدة هذه الحالة المزمنة.

ولكن هل هذه التغييرات قابلة للتطبيق؟

يرتبط داء السكري من النوع الثاني ارتباطًا وثيقًا بالوزن، حيث تؤكد الدكتورة "جنيفر تشينج"، رئيسة قسم الغدد الصماء في مركز "جيرسي شور" الجامعي للرعاية الصحية، أن هذا المرض ينشأ نتيجة لمقاومة الجسم للأنسولين، والتي تتفاقم بسبب زيادة الوزن، لذا فإن فقدان الوزن من خلال نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يمكن له أن يخفف تلك المقاومة.

ويركز النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية على الخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين النقي، مع الحد من محتوى الصوديوم والدهون المشبعة والسكر.