دراسة: دواء اضطراب فرط الحركة يقلل من خطر الوفاة

أظهرت دراسة أجراها معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم، أن دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يقلل من خطر الوفاة لأسباب غير طبيعية، عن طريق تخفيف الأعراض الأساسية للاضطراب والأمراض النفسية المصاحبة له.

وبينت الدراسة أن تناول الدواء يؤدي إلى تحسين التحكم في الدوافع واتخاذ القرار، وفي النهاية تقليل وقوع الأحداث المميتة، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الدراسة، فإن العلاجات الدوائية لأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كانت قادرة على تقليل الإصابات والحوادث المرورية وحتى فرص ارتكاب الجريمة.