وداعًا للإنفلونزا.. وأهلاً بفيروسات الربيع والصيف

بينما تسعى البلدان في جميع أنحاء العالم إلى التخلص من القبضة الموسمية لفيروسات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا، يتحول الاهتمام إلى ظهور ميكروبات أخرى مع بداية الطقس الدافئ.

ومع الانتقال من فصل الشتاء إلى الربيع، وازدياد الأنشطة الخارجية، يحذّر الخبراء من الاستهتار، ويسلّطون الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله مجموعة من الفيروسات التي تزدهر في المناخ المتغير.

وفي حين أن بعض مسببات الأمراض الموسمية قد تنحسر، فإن البعض الآخر يستمر أو حتى يتكاثر خلال أشهر الربيع والصيف.

وبالتأمل في التوقعات للموسم الحالي، يشير عالم الأوبئة كولين فيرنس إلى موسم أنفلونزا معتدل، مع هزيمة الأنفلونزا A تقريبًا، وتراجع الأنفلونزا B.