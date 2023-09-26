4 علامات تحذيرية قد تكشف إصابتك بسرطان المعدة

في تطورات صحية مهمة، قدمت الطبيبة البريطانية كاتي كاسراي، معلومات حيوية حول سرطان المعدة وأربع علامات تحذيرية يجب أن نكون على دراية بها. يمكن لهذه العلامات الكشف المبكر عن المرض وزيادة فرص العلاج الناجح.

ويمكن أن تظهر العلامات التحذيرية في المراحل الأولى من سرطان المعدة، وتشمل الشعور بالشبع وامتلاء المعدة مبكرًا وفقدان الوزن بشكل ملحوظ والإرهاق وحرقة المعدة بشكل مستمر.

وحذرت قائلة: "إنه يمكن الخلط بين بعض هذه الأعراض والارتجاع المعدي المريئي"، وفق ما جاء عبر موقع "dearborn" الطبي.

وأشارت كسراي: "إذا كنت تعاني أيًّا من الأعراض والعلامات التحذيرية لأكثر من ثلاثة أسابيع، فيجب عليك حجز موعد مع طبيبك العام".

من جانبها، أفادت خدمة الصحة الوطنية البريطانية، بأن الارتجاع المعدي المريئي هو حالة شائعة تحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء؛ ما يؤدي إلى حرقة المعدة.

كما أدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أعراضًا أخرى لسرطان المعدة التي يجب عليك الانتباه إليها، مثل: صعوبة في البلع أي عسر البلع، آلام في البطن، الشعور الدائم بالغثيان.