البريطانيات ”أكثر حزنا وتوترا“ من الأوروبيات

أظهرت دراسة جديدة أن النساء البريطانيات أكثر حزنًا وتوترًا من نظيراتهن الأوروبيات؛ حيث يؤثر ضعف الوصول إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية على صحتهن.

ووجد استطلاع عالمي حول صحة المرأة ورفاهيتها أن 32% من النساء البريطانيات شعرن بالحزن في اليوم السابق للحيض، مقارنة بـ 26% من النساء في الاتحاد الأوروبي.

وبالمقارنة مع عام 2020، ازدادت مشاعر القلق والحزن والتوتر والغضب لدى النساء في المملكة المتحدة، بينما بقيت هذه المشاعر في أوروبا على حالها منذ عام 2020 أو تحسنت قليلاً.

وتقول واحدة من كل ثلاث نساء بريطانيات إنها شعرت بالحزن في اليوم السابق لبدء الحيض، بعد أن كانت واحدة من كل 5 نساء قبل ثلاث سنوات، وفقًا لتقرير مؤشر "هولوجيك" العالمي لصحة المرأة.

وألقى الخبراء باللائمة في هذا التراجع في الرفاهية على عدم إحراز المملكة المتحدة تقدمًا نسبيًّا في مجال الرعاية الصحية للمرأة على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين أن البلدان الأخرى ”قفزت“ إلى الأمام.