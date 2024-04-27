دراسة: تلوث الهواء يرتبط بالضغط النفسي وأمراض القلب

كشفت دراسة شملت أكثر من 3000 مقاطعة و315 مليون مقيم في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن وجود علاقة كبيرة بين تلوث الهواء والضغط النفسي وزيادة خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة بين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

وبحسب تقرير نشره موقع "news-medical"، يؤكد الدكتور شادي أبو هاشم، المؤلف الرئيس للدراسة من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، على الدلالات العميقة للأبحاث، قائلاً: "تشير دراستنا إلى أن الهواء الذي نتنفسه يؤثر على صحتنا العقلية، مما يؤثر بدوره على صحة القلب“، مشيرًا إلى العواقب البعيدة المدى للتلوث البيئي على الصحة العقلية والجسدية.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء ساهم في 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم في العام 2019. وإدراكًا للصلة بين اضطرابات الصحة العقلية والوفيات المبكرة، شرعت الدراسة في التحقق مما إذا كان تلوث الهواء والضيق النفسي يؤديان معًا إلى تفاقم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المسببة للوفاة.

وتم إيلاء اهتمام خاص للجسيمات الدقيقة، PM2.5، المستمدة من مصادر متنوعة بما في ذلك انبعاثات المركبات والأنشطة الصناعية واحتراق الكتلة الحيوية. ومن خلال الاستفادة من البيانات على مستوى المقاطعة حول تركيزات PM2.5 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، قام الباحثون بتصنيف المقاطعات بناءً على معايير جودة الهواء التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. وفي الوقت نفسه، تم جمع البيانات المتعلقة بمؤشرات الصحة العقلية، بما في ذلك التوتر، والاكتئاب، والاضطرابات العاطفية، وتوحيدها لتحليلها.

ومن بين 3047 مقاطعة تم فحصها، والتي تضم عدد سكان يتجاوز 315 مليون فرد، حدثت أكثر من مليون حالة وفاة مبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا خلال فترة الدراسة. ومع الأخذ في الاعتبار المتغيرات المربكة، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والخصائص الديموغرافية، أوضحت الدراسة العلاقة المعقدة بين تلوث الهواء والصحة العقلية ووفيات القلب والأوعية الدموية.

والجدير بالذكر أن المقاطعات التي تتميز بارتفاع تركيزات "PM2.5" أظهرت ارتفاعًا بنسبة 10٪ في أيام الصحة العقلية السيئة مقارنة بالمناطق ذات جودة الهواء النظيف. وتضخم هذا الخطر بشكل أكبر في المقاطعات التي تتصارع مع التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ونسبة أعلى من الأقليات السكانية.

وظهر الاكتشاف الأكثر إثارة للقلق في المقاطعات التي تجاوزت العتبات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتلوث الهواء، حيث لوحظت زيادة مذهلة بلغت 3 أضعاف في الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بالتزامن مع مستويات مرتفعة من الضيق النفسي. ومن اللافت للنظر أن ثلث المخاطر المتزايدة للوفيات القلبية الوعائية التي تعزى إلى تلوث الهواء يمكن أن تعزى إلى تفاقم أعباء الصحة العقلية.

ويؤكد الدكتور أبو هاشم على الحاجة الملحة لتدخلات الصحة العامة التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء والصحة العقلية لحماية صحة القلب والأوعية الدموية. ويؤكد أن "نتائجنا تكشف عن تهديد مزدوج من تلوث الهواء: فهو لا يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية فحسب، بل يزيد بشكل كبير من خطر الوفيات المرتبطة بالقلب المرتبطة بسوء الصحة العقلية“.

وفي ضوء هذه النتائج، يتم حث صانعي السياسات وسلطات الصحة العامة على اعتماد إستراتيجيات متعددة الأوجه تتناول لوائح جودة الهواء، وخدمات الصحة العقلية، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من العبء المتزايد لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المرتبطة بها.