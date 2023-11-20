6 ملايين من سكان مدريد لا يستطيعون تحديد موعد مع طبيب الأسنان

أفاد تقرير صادر عن جمعية الأطباء والخريجين العالين في مدريد AMYTS، أن في كل مركز صحي بالعاصمة الإسبانية يوجد طبيب أسنان واحد فقط.

وأضاف التقرير أن في مدريد 158 مركزًا طبيًّا فقط ما يعني وجود 158 طبيب أسنان، يجب عليهم خدمة أكثر من 6.5 مليون شخص، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، قبل 5 سنوات وتحديدًا في عام 2018، كان هناك 150 طبيب أسنان في مدريد، وفي عام 2023، ارتفع الرقم إلى 158 فقط.

وأكد التقرير أن هناك طبيب أسنان واحدًا لكل 43 ألف شخص، بمواعيد مدتها 10 دقائق لكل مريض من سكان مدريد.

وأشار التقرير إلى أن الطبيب قادر على معاينة 7 مرضى كحد أقصى، ما يشير إلى أن هناك 5.7 مليون شخص لم يتمكنوا من تحديد موعد مع طبيب الأسنان في تلك السنة.

وقالت مارتا كارمونا، المتحدثة باسم الصحة الإسبانية، إن ما يحدث في طب الأسنان هو مجرد "عرض آخر لمدى سوء الرعاية الأولية في مدريد، مؤكدة أهمية تعزيز وحدات الدعم في مجال الخدمات الفموية، لأن الرعاية الأولية هي ركيزة النظام الصحي".

ولفت التقرير إلى أن وزارة الصحة ترغب في توسيع هذه القوى العاملة من خلال 32 عقدًا جديدًا و19 أخصائيًّا في صحة الأسنان و 7 أطباء أسنان، إلا أن جمعية الأطباء تؤكد أن هذا التوسيع لن يُصلح شيئًا.