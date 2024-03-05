فيتامينات ومكملات غذائية تؤدي لتساقط شعرك
يرى الأطباء أن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات على شكل حبوب أو مساحيق أمر غير ضروري؛ إذ يمكن للفرد الحصول على كل ما يحتاجه جسمه من خلال نظام صحي غذائي متوازن.
وقال الدكتور بالوي لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن المبالغة في استخدام المكملات الغذائية يمكن أن يكون سيئا على الصحة عموما، وعلى الشعر خصوصا.
وأكد أن بعض الفيتامينات قد تكون السبب الرئيس وراء ترقق الشعر وتكسره وتساقطه بشكل غير طبيعي، من أبرزها:
السيلينيوم
معدن شائع يُضاف إلى مكملات نمو الشعر، ويُعتبر مفيدًا لصحة الغدة الدرقية والجهاز المناعي. ومع ذلك، ينبغي تجنب تناوله بكميات كبيرة؛ إذ يمكن أن يسبب زيادة في الإنزيمات المضادة للأكسدة؛ ما يؤثر على صحة الشعر ويؤدي إلى تساقطه. وقد يؤدي التسمم بالسيلينيوم، إلى ظهور أعراض مثل الغثيان، والقيء، وهشاشة الأظافر وتغير لونها.
الفيتامين E
هذا الفيتامين معروف بتقوية جهاز المناعة، والحفاظ على صحة الجلد والعينين، لكن بحسب الخبراء ينبغي على الأفراد تناوله بحذر؛ إذ يمكن أن يؤدي استهلاكه الزائد إلى تساقط الشعر.
الزنك
على الرغم من فوائده في دعم المناعة ونمو الخلايا، إلا أن تناوله بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب فقدان الشعر.
فيتامين A
يعزز وظيفة الأعضاء الصحية والرؤية، لكن تناول جرعات زائدة منه يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، والقيء، والدوخة، وعدم وضوح في الرؤية.
وفي النهاية حذر الأطباء من الدور السلبي الذي قد تلعبه المكملات الغذائية، في حال تم تناولها بجرعات زائدة ودون وصفات طبية.