فيتامينات ومكملات غذائية تؤدي لتساقط شعرك

يرى الأطباء أن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات على شكل حبوب أو مساحيق أمر غير ضروري؛ إذ يمكن للفرد الحصول على كل ما يحتاجه جسمه من خلال نظام صحي غذائي متوازن.

وقال الدكتور بالوي لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن المبالغة في استخدام المكملات الغذائية يمكن أن يكون سيئا على الصحة عموما، وعلى الشعر خصوصا.

وأكد أن بعض الفيتامينات قد تكون السبب الرئيس وراء ترقق الشعر وتكسره وتساقطه بشكل غير طبيعي، من أبرزها:

السيلينيوم

معدن شائع يُضاف إلى مكملات نمو الشعر، ويُعتبر مفيدًا لصحة الغدة الدرقية والجهاز المناعي. ومع ذلك، ينبغي تجنب تناوله بكميات كبيرة؛ إذ يمكن أن يسبب زيادة في الإنزيمات المضادة للأكسدة؛ ما يؤثر على صحة الشعر ويؤدي إلى تساقطه. وقد يؤدي التسمم بالسيلينيوم، إلى ظهور أعراض مثل الغثيان، والقيء، وهشاشة الأظافر وتغير لونها.