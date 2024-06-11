تجنبوا "العزلة الاجتماعية".. 7 قواعد لحماية الدماغ من الخرف

دعا خبراء إلى اتباع سبع قواعد أساسية للحفاظ على الصحة المعرفية وسلامة الدماغ، في وقت كشفت فيه إحصائيات صحية أن الأطباء في مختلف أنحاء العالم يشخصون نحو 10 ملايين حالة جديدة مصابة بالخرف سنويا.

وأوصى الخبراء، بحسب موقع "هافينغتون بوست"، بدمج ممارسة التمارين الرياضية بانتظام؛ إذ تُظهر الأبحاث باستمرار أن النشاط البدني المنتظم يفيد الأداء المعرفي؛ فهو يساعد على تقليل التوتر، ويكافح الهرمونات المسببة للقلق، ويعزز الذاكرة.

ويوضح الخبراء أن التمارين البدنية تضمن صحة الشرايين وتدفق الدم الكافي إلى الدماغ، كما تقلل أيضًا من خطر السقوط، الذي يمكن أن يؤدي إلى صدمات الرأس.

أما القاعدة الثانية، فهي تحدي الدماغ، إذ يؤدي الانخراط في أنشطة جديدة إلى تقوية الدماغ من خلال تعزيز المرونة العصبية؛ مما يشجع على التكيف والتغيير والنمو.

ويوصي الأطباء بالأنشطة التي تتحدى التعلم وتحفزه، مثل ألعاب الدماغ، أو الهوايات الجديدة، أو الدراسة الجامعية، أو تعلم لغة أو أداة موسيقية جديدة.

ثالثا، يجب إعطاء الأولوية للنوم الجيد، والحصول على حوالي سبع ساعات من النوم المتواصل كل ليلة؛ فأثناء النوم، يقوم الدماغ بطرد السموم المرتبطة بالخرف والمشاكل المعرفية.