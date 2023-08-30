علماء يحفزون تحول الخلايا السرطانية العدوانية إلى خلايا صحية

إنجاز يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة لمرض السرطان، خصوصا لدى الأطفال، حيث استطاع العلماء حث خلايا الساركوما العضلية المخططة على التحول إلى خلايا عضلية طبيعية وصحية.

ويمكن أن يؤدي هذا التطور إلى اكتشافات مماثلة لأنواع أخرى من السرطانات البشرية.

ووفق عالم الأحياء الجزيئي كريستوفر فاكوك، من مختبر كولد سبرينغ هاربور، تتحول الخلايا حرفيا إلى عضلات، فيفقد الورم جميع سمات السرطان، ويتحول من خلية تريد فقط أن تصنع المزيد من نفسها إلى خلايا مخصصة للانكماش.

ويوضح: "لأن كل طاقتها ومواردها مكرسة الآن للانكماش، لا يمكنها العودة إلى هذا التكاثر".

والساركوما العضلية المخططة هي نوع من السرطان يظهر غالبا عند الأطفال والمراهقين، ويبدأ عادة في العضلات الهيكلية عندما تتحور الخلايا فيها وتبدأ في التكاثر والسيطرة على الجسم.

وتوصف الساركوما بأنها عدوانية، وغالبا ما تكون مميتة؛ حيث تتراوح معدلات البقاء على قيد الحياة للمجموعة المتوسطة المخاطر بين 50 و70%.

كما نجح فاكوك وفريقه سابقا في عكس طفرة الخلايا السرطانية التي تظهر في ساركوما إوينغ، وهو سرطان آخر يصيب الأطفال وعادة ما يظهر في العظام، وفق "ساينس ألرت".