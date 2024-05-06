هل السماعات المانعة للضوضاء خطرة على الصحة؟

وأكد خبير الصوت جويل سميث تلك المخاوف، مشددًا على أن الاستخدام غير السليم لسماعات الأذن قد يؤدي إلى فقدان السمع الناجم عن الصوت العالي، أو طنين الأذن، أو صعوبة في تمييز الأصوات.

وسلط سميث الضوء على التأثير الضار للتعرض المستمر للضوضاء الصاخبة على الخلايا الشعرية الداخلية في الأذن المسؤولة عن نقل الإشارات الصوتية إلى الدماغ، ما يؤدي لضعف المعالجة السمعية.

كما حذر سميث من المخاطر الإضافية المرتبطة بسماعات الأذن غير النظيفة، مثل زيادة التعرض لالتهابات الأذن والاضطرابات المحتملة في التوازن والوعي المكاني بسبب انخفاض الاعتماد على الإشارات الصوتية الطبيعية.

وبالرغم من هذه المخاطر، أكد الخبراء إمكانية استخدام السماعات المانعة للضوضاء لكن بأمان وحكمة، وأوصوا بضرورة ضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب، يفضل أن يكون أقل من 80 ديسيبل، والحد من الاستخدام بما لا يزيد عن ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا.

ولضمان الاستخدام الآمن، اقترح الخبراء طلب التوجيه المهني من اختصاصيي السمع لإجراء قياسات حقيقية للأذن أو استخدام أجهزة قياس مستوى الصوت.

بالإضافة إلى ذلك، نصحوا بالالتزام بقاعدة 60/60، والتي تستلزم الحفاظ على مستوى الصوت عند 60% أو أقل وأخذ فترات راحة منتظمة كل 60 دقيقة لمنع التعب السمعي.

كما شدد الخبراء على أهمية توخي الحذر، خاصة في البيئات الصاخبة حيث قد يقوم المستخدمون برفع مستوى الصوت عن غير قصد لمواجهة ضوضاء الخلفية. ودعوا إلى الاعتدال في مستويات الصوت والفواصل الدورية للتخفيف من التعب السمعي والحفاظ على السمع الصحي مع مرور الوقت.

وفي حين توفر السماعات المانعة للضوضاء ملاذاً من نشاز الحياة اليومية، يجب على المستخدمين أن يبقوا يقظين بشأن المخاطر الصحية المحتملة. ومن خلال الالتزام بإرشادات السلامة والحذر عند الاستخدام، يمكن للأفراد الاستمتاع بفوائد هذه التكنولوجيا دون المساس بسلامتهم السمعية.