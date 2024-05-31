"أسهل عادة" لتعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة القلب

تعد ممارسة التمارين الرياضية لمدة 5 أيام في الأسبوع من بين الأشياء النموذجية التي يُطلب منا القيام بها إذا كان الحفاظ على اللياقة هو هدفنا. لكن أحد اختصاصيي التغذية يزعم أن هناك طريقة أخرى سهلة للحفاظ على لياقتك البدنية.

صدّق أو لا تصدق، تتضمن تقنية "شارلوت مارتن" طحن الجوز وتحويله إلى "شبه لحم مفروم"، لأن ذلك يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وتساءلت عبر تطبيق تيك توك: "هل تريد أن تعرف إحدى أسهل العادات الغذائية التي يمكنك البدء بها، اليوم، لتحسين صحتك؟"

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مارتن أن "استبدال بعض اللحوم في نظامك الغذائي بالبروتينات النباتية، وأنا لا أتحدث فقط عن البقوليات، ولكن حتى المكسرات أيضًا. يتمتع الجوز على وجه الخصوص بالقدرة على تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام".

وأضافت: "تشير الأبحاث إلى أن استبدال جزء صغير فقط من اللحوم الحمراء في نظامك الغذائي اليومي بالبروتينات النباتية بما في ذلك المكسرات، مثل الجوز، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. فلماذا لا تقوم بتجربة تبديل اللحوم الحمراء، اليوم، بنظيرتها؟".

يعد الجوز مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن، بينما يحتوي أيضًا على النحاس المعروف بتعزيز جهاز المناعة وقوة العظام وحتى صحة القلب. في أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي نقص النحاس إلى تفاقم قابلية الإصابة بأمراض القلب، عن طريق التسبب في ارتفاع كبير في نسبة الكوليسترول.

يمكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء إلى تضخيم هذا الخطر أيضًا، حيث يزيد تناول 50 جرامًا فقط يوميًا من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9%، وفقًا لمعهد فيكتور تشانغ للأبحاث. لذا، فإن تناول الأطعمة المليئة بالنحاس مع تجنب تناول الكثير من اللحوم الحمراء أمر حيوي لنمط حياة صحي.

هذا لا يعني بالضرورة أنك يجب أن تصبح نباتيًا بالكامل، ولكن استبدال بعض اللحوم الحقيقية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. وكجزء من هذا، توصي شارلوت باستخدام وصفتها الخاصة بالتغذية اليومية، والتي يستغرق إعدادها 10 دقائق فقط.

وتقول: "إن حشوة التاكو النباتية هي الوصفة المثالية لأي شخص يتطلع إلى دمج المزيد من البروتينات النباتية في نظامه الغذائي، كما أنها مثالية للنباتيين وأكلة اللحوم على حدٍ سواء. إنه مصنوع من الجوز المقرمش والعدس اللذيذ، وهو غني بالبروتين والألياف، ولا يؤثر على المذاق نهائيًا".