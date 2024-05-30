لماذا تنام جيدًا بعد تناول اللحوم الحمراء؟

يعد تأثير اللحوم الحمراء على النوم موضوعًا معقدًا ومثيرًا للجدل، خصوصًا بعدما أكد الكثيرون أنهم يحصلون على نوم أفضل بعد تناولها، بينما أشار آخرون إلى أنهم يعانون الأرق بسببها.

ما سبب النعاس؟

ويقول خبراء في مجال الصحة لـ"بي بي سي ساينس" إن أحد الأسباب التي تجعل تناول اللحوم الحمراء تشعرك بالنعاس هو أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتين. وتتطلب هذه العناصر الكثير من الطاقة حتى يحللها الجسم؛ ما قد يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

وتحتوي اللحوم الحمراء ،أيضًا، على الأحماض الأمينية التربتوفان والتيروزين، وهي سلائف للسيروتونين والدوبامين والميلاتونين - المواد الكيميائية المسؤولة عن تنظيم ساعة الجسم وتجعلك تشعر بالنعاس.

ماذا عن الأرق؟

في المقابل، وجدت دراسة حديثة أن تناول اللحوم يقلل في الواقع من مدة وجودة النوم، وأن هذا التأثير يزداد سوءًا كلما تم تناول المزيد من اللحوم.

ويعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن اللحوم الحمراء تحتوي على أحماض أمينية أخرى تتنافس على الامتصاص في الدماغ، ما يعني أن هناك كمية أقل من التيروزين والتربتوفان المتاحة لتحويلها إلى مواد كيميائية منومة. وبالتالي، قد يتم تقليل آثارها المسببة للنوم.

في النهاية، يختلف تأثير اللحوم الحمراء على النوم من شخص لآخر، ويعتمد ذلك على أشياء، مثل: تكوين الأحماض الأمينية المحددة للوجبة، وأنماط النوم المختلفة، والاختلافات في عملية التمثيل الغذائي، والاستجابات للعناصر الغذائية.

يذكر أن العديد من الأبحاث تشير إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يعيق قدرتك على النوم، وذلك لأن الجهاز الهضمي النشط لا يفضي إلى حالة من الراحة، كما يمكن أن يسبب اضطرابات في ساعة الجسم البيولوجية، بالإضافة إلى أنه قد يتسبب بانقطاع التنفس أثناء النوم والارتجاع الحمضي.