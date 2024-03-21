3 عناصر في مطبخك تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

على الرغم من جاذبية الروائح التي تصدر من المطبخ، إلا أنه قد يحتوي على بعض العناصر التي تهدد حياتك.

وبحسب الخبراء، فإن بعض العناصر الشائعة في المطبخ قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، مشددين على ضرورة وقاية أسرنا منها.

ومن أبرز العوامل الشائعة في المطبخ التي قد تسبب السرطان:

أواني الطهي غير اللاصقة

هذه الأواني التي تعد أساسية في المطابخ تحتوي على مواد مثل "حمض البيرفلوروكتانويك" (PFOA)، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند تعرضها لدرجات حرارة عالية أثناء الطهي.

الأطباق البلاستيكية

قد تساهم المواد المستخدمة في صناعة الصحون البلاستيكية مثل مادة البيسفينول أ (BPA) في زيادة خطر الإصابة بالسرطان عند استخدامها بانتظام.

ورق الألمنيوم

من الممكن ان يؤدي استخدام رقائق الألومنيوم في الطهي إلى تسرب كميات كبيرة من الألومنيوم إلى الطعام، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لذا يوصي الخبراء بضرورة وضع طبقة عازلة بين الألومينيوم والطعام.