انتشرت على "تيك توك".. طحالب البحر الهلامية تثير قلق الأطباء (فيديو)

أبدى الأطباء قلقهم من طحالب البحر الهلامية، التي يتناولها رواد تيك توك، مؤكدين فوائدها الصحية المتعددة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن مستخدمي تيك توك يتناولون كميات كبيرة من الطحالب، حيث يحصلون عليها من المناطق الساحلية للمحيط الأطلسي، ويزعمون أن لها فوائد صحية بسبب محتواها الغني بالمعادن.

وقالت دكتورة التغذية ميراندا جالاتي، إن بعض أنواع طحالب البحر تعمل على تحسين الصحة وتقوية المناعة، كما وتعمل على تعزيز صحة الأمعاء والغدة الدرقية.

ومع ذلك، أشارت جالاتي إلى أن "الأدلة الصحية المتعلقة بجميع أنواع طحالب البحر غالبًا ما تكون غير مدعومة بتجارب حقيقية".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب طحالب البحر أعراضًا معدية ومعوية أو تفاعلات حساسية، وقد تحتوي أيضًا على معادن ثقيلة محتملة السمية نتيجة قدرتها على امتصاص وتخزين المواد السامة.