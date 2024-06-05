في اليوم العالمي للجري.. 6 فوائد ستشجعك على ممارسة هذه الرياضة
يحتفل العالم كل أول أربعاء من شهر يوليو بيوم الجري العالمي؛ إذ يتم تسليط الضوء على فوائد هذه الرياضة لحث الجميع على ممارستها.
ويُظهر العلم أن الجري 10 دقائق يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة، وهنا 6 فوائد بارزة لهذه العادة البسيطة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا":
تحسين صحة القلب
الجري لمدة 10 دقائق يوميًا يعزز صحة القلب بشكل كبير. فوفقًا لدراسة نشرتها مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، يمكن أن تقلل فترات الجري القصيرة من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%.
تعزيز الصحة العقلية
يحفز الجري إفراز هرمونات "الشعور بالسعادة" مثل الإندورفين؛ ما يساهم في تقليل التوتر والقلق.
وتؤكد الأبحاث أن 10 دقائق فقط من الجري، يمكن أن تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب.
دعم فقدان الوزن
رغم أن 10 دقائق قد تبدو غير كافية، إلا أنها تساعد في حرق السعرات الحرارية. ووفقًا لـ "هارفارد هيلث"، يمكن لشخص يزن 70 كيلوغراما أن يحرق حوالي 100 سعرة حرارية بالجري بوتيرة معتدلة لمدة 10 دقائق يوميا.
تحسين جودة النوم
يعزز الجري نوعية النوم؛ ما يساعد في الحصول على نوم أسرع وأعمق.
ووجدت دراسة نشرت في مجلة طب النوم، أن النشاط البدني مثل الجري يحسن نوعية النوم ويجعل الأفراد يشعرون بالراحة في الصباح.
تقوية العظام والعضلات
الجري لا يحسن فقط صحة القلب بل يقوي العضلات والمفاصل أيضًا.
وفي دراسة لمجلة أبحاث العظام والمعادن، أشار الباحثون إلى أن الجري يمكن أن يعزز كثافة العظام وصحة المفاصل؛ ما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.
حياة سعيدة وطويلة
الجري لمدة 10 دقائق يوميًا يمكن أن يزيد من متوسط العمر المتوقع، فالعداؤون يميلون إلى عيش سنوات أطول بفضل الفوائد التراكمية للجري على الصحة العامة.