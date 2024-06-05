في اليوم العالمي للجري.. 6 فوائد ستشجعك على ممارسة هذه الرياضة

يحتفل العالم كل أول أربعاء من شهر يوليو بيوم الجري العالمي؛ إذ يتم تسليط الضوء على فوائد هذه الرياضة لحث الجميع على ممارستها.

ويُظهر العلم أن الجري 10 دقائق يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة، وهنا 6 فوائد بارزة لهذه العادة البسيطة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا":

تحسين صحة القلب

الجري لمدة 10 دقائق يوميًا يعزز صحة القلب بشكل كبير. فوفقًا لدراسة نشرتها مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، يمكن أن تقلل فترات الجري القصيرة من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%.

تعزيز الصحة العقلية

يحفز الجري إفراز هرمونات "الشعور بالسعادة" مثل الإندورفين؛ ما يساهم في تقليل التوتر والقلق.

وتؤكد الأبحاث أن 10 دقائق فقط من الجري، يمكن أن تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب.