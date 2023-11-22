هل يساعد الأفوكادو في إنقاص وزنك؟
بسبب سمعتها الحسنة، يعتقد كثيرون أن تناول فاكهة الأفوكادو يفقدهم الوزن الزائد، لأن هذه الثمرة الخضراء غنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، فما صحة هذه المعلومات؟
قالت أخصائية التغذية لورا بوراك لموقع eat this المهتم بأخبار الصحة، إن تناول الأفوكادو يساعد فعلًا في إنقاص الوزن.
وأفادت بوراك بأن هذه الفاكهة مصدر رائع لدهون أوميغا 3 والألياف، المزيج الذي يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، ويبطئ عملية الهضم، ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.
وأشارت الدكتورة إلى أن وجود الدهون والألياف في النظام الغذائي يمنح الأفراد الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن الدهون والألياف تبطئ حركة المعدة في هضم الطعام، وهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول؛ ما يقلل استهلاكك للسعرات الحرارية بشكل عام.
وقالت الدكتورة بوراك إن أبحاثًا عديدة أكدت فائدة الأفوكادو للأفراد الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن والحصول على الشكل المثالي.
ووفقًا لتحليل المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (2001-2012)، كانت أوزان الأفراد الذين تناولوا الأفوكادو أقل من أولئك الذين لم يتناولوا الأفوكادو.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات من تجربة سريرية عشوائية للبالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أن تناول نصف ثمرة أفوكادو ضمن وجبة الغداء، يرتبط بزيادة الشبع وانخفاض الرغبة في تناول الطعام بعد 5 ساعات.
وأنهت الدكتورة حديثها قائلة إن فوائد الأفوكادو لا تقتصر على إنقاص الوزن فقط، بل هي فاكهة مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الطبيعية.