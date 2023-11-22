هل يساعد الأفوكادو في إنقاص وزنك؟

بسبب سمعتها الحسنة، يعتقد كثيرون أن تناول فاكهة الأفوكادو يفقدهم الوزن الزائد، لأن هذه الثمرة الخضراء غنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، فما صحة هذه المعلومات؟

قالت أخصائية التغذية لورا بوراك لموقع eat this المهتم بأخبار الصحة، إن تناول الأفوكادو يساعد فعلًا في إنقاص الوزن.

وأفادت بوراك بأن هذه الفاكهة مصدر رائع لدهون أوميغا 3 والألياف، المزيج الذي يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، ويبطئ عملية الهضم، ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

وأشارت الدكتورة إلى أن وجود الدهون والألياف في النظام الغذائي يمنح الأفراد الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أن الدهون والألياف تبطئ حركة المعدة في هضم الطعام، وهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول؛ ما يقلل استهلاكك للسعرات الحرارية بشكل عام.