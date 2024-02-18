خطأ في روتين تنظيف الأسنان يسبب رائحة الفم الكريهة

جميعنا يدرك أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والغسول يوميا، إلا أن جميع هذه العادات لا تضمن رائحة فم عطرة طوال اليوم.

ويؤكد الأطباء أنه ورغم أن تنظيف الأسنان بالفرشاة فور الاستيقاظ وقبل النوم يلعب دورا أساسيا في منع تراكم البلاك؛ المسؤول الأول عن أمراض اللثة والتسوس، إلا أن عدم تنظيف الخدين من الداخل واللسان لهما الدور الأبرز في اشتداد رائحة الفم الكريهة على مدار اليوم.

وقال طبيب الأسنان "داز سينغ"، لصحيفة "ميترو" البريطانية، إنه لا ينبغي على الأفراد إهمال الخدين واللسان عند تنظيف الأسنان بالفرشاة؛ لأن تخطي هذين الجزأين يمكن أن يسبب رائحة فم كريهة ومشاكل أخرى محتملة على صحة الفم.