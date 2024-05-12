الوقت الذي يُكثر فيه الأطفال من تناول الأطعمة "غير الصحية"

اكتشف الباحثون ما يعتقدون أنه قد يكون الوقت "غير الصحي" في اليوم للأطفال الصغار.

وفي دراسة أجراها خبراء من مركز بوسطن الطبي ومستشفى سينسيناتي للأطفال، قارنوا المدخول الغذائي لأكثر من 300 طفل في 30 مركز رعاية (حضانة)، ووجدوا أنه خلال الساعة التي سبقت انتهاء الداوم، وساعة واحدة بعد انتهاء الدوام، تناول الأطفال حصصًا أقل من الخضراوات، ومنتجات الألبان مقارنة بالأوقات الأخرى في اليوم نفسه.

وقال فريق البحث، إنه خلال الساعة التي تلت اصطحاب الأطفال من مركز الرعاية، تناولوا المزيد من الأطعمة المضاف إليها السكر، بالإضافة إلى الأطعمة الخفيفة الحلوة والمالحة مقارنة بالأوقات الأخرى من اليوم. ووصفوا هذه الساعة بأنها "الأقل صحة" خلال فترة 24 ساعة للأطفال الذين شملتهم الدراسة.