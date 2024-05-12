الوقت الذي يُكثر فيه الأطفال من تناول الأطعمة "غير الصحية"
اكتشف الباحثون ما يعتقدون أنه قد يكون الوقت "غير الصحي" في اليوم للأطفال الصغار.
وفي دراسة أجراها خبراء من مركز بوسطن الطبي ومستشفى سينسيناتي للأطفال، قارنوا المدخول الغذائي لأكثر من 300 طفل في 30 مركز رعاية (حضانة)، ووجدوا أنه خلال الساعة التي سبقت انتهاء الداوم، وساعة واحدة بعد انتهاء الدوام، تناول الأطفال حصصًا أقل من الخضراوات، ومنتجات الألبان مقارنة بالأوقات الأخرى في اليوم نفسه.
وقال فريق البحث، إنه خلال الساعة التي تلت اصطحاب الأطفال من مركز الرعاية، تناولوا المزيد من الأطعمة المضاف إليها السكر، بالإضافة إلى الأطعمة الخفيفة الحلوة والمالحة مقارنة بالأوقات الأخرى من اليوم. ووصفوا هذه الساعة بأنها "الأقل صحة" خلال فترة 24 ساعة للأطفال الذين شملتهم الدراسة.
وقال الباحثون "قارنت هذه الدراسة المدخول الغذائي للأطفال وجودته خلال الفترات الانتقالية (ساعة واحدة قبل وبعد مغادرة مركز الرعاية) والفترات غير الانتقالية لمعالجة هذه الفجوة. واستخدمنا بيانات المدخول الغذائي على مدار 24 ساعة من 307 أطفال الذين يحضرون 30 مركزًا لرعاية الأطفال في دراسة الأكل والنشاط في مرحلة ما قبل المدرسة".
وأضافوا "لقد استخدمنا الانحدار الخطي الهرمي لاختبار الاختلافات في الجودة الغذائية لكل 1000 سعرة حرارية خلال الفترات الانتقالية وغير الانتقالية. وعند مقارنة جميع الفترات الانتقالية بالفترات غير الانتقالية، كان استهلاك السكر المضاف وحصص الأطعمة الخفيفة الحلوة والمالحة أعلى. بينما كانت حصص منتجات الألبان والخضراوات أقل.
وتابعوا "عند مقارنة كل فترة انتقالية على حدة بالفترات غير الانتقالية، بدت الساعة التي تلت الخروج من مركز الرعاية هي الأقل صحة، مع ارتفاع استهلاك السكر المضاف، وحصص من الأطعمة الخفيفة الحلوة والمالحة، وحصص من المشروبات المحلاة بالسكر. الآثار المترتبة على ذلك هي أن الفترات الانتقالية قد توفر نافذة لتحسين الجودة الغذائية للأطفال الذين يرتادون مراكز رعاية الأطفال."