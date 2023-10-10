5 آثار جانبية لتناول اللوز بكثرة

يعد اللوز من أبرز الأطعمة الصحية، التي توفر الحماية لعضلة القلب والعظام، لما يحتويه من نسب مرتفعة من الكالسيوم والفيتامينات، لكن الإفراط في تناول هذا النوع من المكسرات تحديدا، يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

ووفقا لما نشره موقع Zeebiz.، هنا بعض الآثار الجانبية لتناول كميات كبيرة من اللوز:

مشاكل في الجهاز الهضمي

يحتوي اللوز على نسبة مرتفعة من الألياف، وبالتالي فإن تناول الكثير منه يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، منها الإمساك والانتفاخ وآلام المعدة.

وفي حال الإفراط في تناول اللوز، ينصحك الأطباء بشرب المزيد من الماء لتخفيف الأعراض.

تقليل امتصاص العناصر الغذائية

يؤثر المستوى المرتفع للألياف الموجودة في اللوز على نسبة امتصاص المغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك.

ويقول الخبراء إن الكمية اليومية الموصى بها من الألياف يجب أن لا تتعدى الـ 30 جراما.

زيادة الوزن

اللوز مرتفع بالدهون والسعرات الحرارية، ففي 23 حبة لوز نحو 164 سعرة حرارية، لكن جزءا كبيرا منها عبارة عن دهون أحادية مشبعة.

ويقول الأطباء، إنه وعلى الرغم من أن تلك الدهون مفيدة لصحة القلب، إلا أن الإكثار من تناولها قد يؤدي إلى ترسب الدهون في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن.