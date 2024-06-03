4 منتجات تستخدمها يوميا تحتوي على مواد كيميائية سامة

تستخدم بعض الشركات مواد كيميائية مثل البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) في المنتجات التي نستخدمها يوميا، وهي المواد التي تظل في البيئة فترات طويلة؛ ما يعرض الجسم لأخطار صحية محتملة على المدى البعيد.

وبحسب موقع "ساينس آلرت"، هنا 4 منتجات يجب تجنبها والبحث عن بدائل:

المنسوجات المقاومة للبقع

تجنب شراء السجاد والأرائك المعالجة بمقاومات البقع المحتوية على PFAS، وحاول اختيار بدائل خالية من هذه المواد.

ويقول الخبراء إنه يمكن أن يتعرض الأشخاص لـ PFAS من خلال بلع الغبار الذي يكون على اتصال مباشر بهذه المنتجات، وكذلك من خلال الجلوس عليها أو استخدامها؛ إذ يمكن امتصاصها من خلال الجلد.