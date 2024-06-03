4 منتجات تستخدمها يوميا تحتوي على مواد كيميائية سامة
تستخدم بعض الشركات مواد كيميائية مثل البيرفلوروالكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) في المنتجات التي نستخدمها يوميا، وهي المواد التي تظل في البيئة فترات طويلة؛ ما يعرض الجسم لأخطار صحية محتملة على المدى البعيد.
وبحسب موقع "ساينس آلرت"، هنا 4 منتجات يجب تجنبها والبحث عن بدائل:
المنسوجات المقاومة للبقع
تجنب شراء السجاد والأرائك المعالجة بمقاومات البقع المحتوية على PFAS، وحاول اختيار بدائل خالية من هذه المواد.
ويقول الخبراء إنه يمكن أن يتعرض الأشخاص لـ PFAS من خلال بلع الغبار الذي يكون على اتصال مباشر بهذه المنتجات، وكذلك من خلال الجلوس عليها أو استخدامها؛ إذ يمكن امتصاصها من خلال الجلد.
البلاستيك وأدوات الطهي المطلية
يجب الابتعاد عن استخدام صناديق الوجبات الجاهزة والأدوات البلاستيكية والأطباق التي تحتوي على PFAS، واستبدالها بحاويات قابلة لإعادة الاستخدام.
كما ينصح الخبراء باستبدال أدوات الطهي غير اللاصقة التي تتآكل وتتغير، واستبدالها بأخرى خالية من الـ PFAS مثل المصنوعة من السيراميك والفولاذ المقاوم للصدأ والحديد.
الملابس الخارجية
اختر الملابس الخارجية الخالية من PFAS من علامات تجارية موثوقة، فالمعاطف والقفازات والسراويل قد تحتوي على نسب من المواد الكميائية الخطيرة، التي قد يمتصها جلدك؛ ما سيعرضك للخطر.
مستحضرات التجميل
تُستخدم مركبات PFAS بشكل روتيني في مستحضرات التجميل، ومنتجات الشعر والحلاقة. وهذا أمر مقلق؛ إذ أظهرت دراسة حديثة أن مستحضرات التجميل يمكن أن تزيد من قدرة PFAS على المرور عبر حاجز الجلد البشري إلى الجسم.
وبعض مكونات الـ PFAS قد تكون سامة للبشر وترتبط بالسرطان، ومشاكل نمو الدماغ، والتكاثر، واختلال الهرمونات، والسكري، والسمنة، ويمكن أن تؤثر على الحيوانات وتعرقل دورة الكربون في المحيط؛ ما يساهم في تغير المناخ.
وفي النهاية يؤكد الخبراء أن تجنب المنتجات التي تحتوي على الـ PFAS واختيار البدائل الآمنة، يمكن أن يقلل تعرضك لهذه المواد الكيميائية السامة، كما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على البيئة، التي تتأثر بالنفايات وعمليات إعادة التدوير.