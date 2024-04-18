تأثير "مرعب" للوجبات السريعة على أدمغة المراهقين

ألقت دراسة أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا الضوء على العواقب الدائمة للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات خلال فترة المراهقة.

وأوضح الباحثون، بحسب موقع Medical Xpress، احتمالية حدوث ضعف في الذاكرة طويلة الأمد ناتج عن الاختيارات الغذائية السيئة خلال مراحل النمو الحاسمة.

وتهدف الدراسة، التي قادها سكوت كانوسكي والمؤلفة الرئيسة آنا هايز، إلى استكشاف العلاقة بين النظام الغذائي ووظيفة الذاكرة، مع التركيز بشكل خاص على الناقل العصبي "أستيل كولين"، وهو ناقل حيوي للذاكرة والعمليات المعرفية.

وأثبتت الأبحاث السابقة وجود علاقة بين النظام الغذائي السيئ وحالات مثل مرض الزهايمر، الذي يتميز بانخفاض مستويات الأسيتيل كولين في الدماغ.

ودفع هذا الباحثين إلى التحقيق في كيفية تأثير النظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مستويات الأسيتيل كولين وأداء الذاكرة اللاحقة، خاصة خلال الفترة الحرجة من المراهقة عندما يخضع الدماغ لتطور كبير.