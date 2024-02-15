هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل بسرعة

يُجمع الأطباء على أن تناول الطعام على عجل يسبب أضرارًا صحية كبيرة وكثيرة.

وفي مقال نشرته صحيفة "إنديان اكسبرس" قال خبراء في مجال الصحة، إن تناول وجباتك بسرعة في ظل ازدحام جدول أعمالك اليومية قد يدفعك لاستهلاك كميات كبيرة من الطعام، قبل أن يدرك دماغك أنك وصلت لمرحلة الشبع، ما سيؤدي حتمًا إلى زيادة وزنك.

كما تؤدي عادة تناول الطعام بسرعة إلى حدوث ما يسمّى "مقاومة الإنسلوين"، والذي يحدث عندما عندما لا تستجيب الخلايا في العضلات والدهون والكبد بشكل جيد للأنسولين، ما يصعب عملية امتصاص الغلوكوز من الدم، لينتهي الأمر بإفراز البنكرياس المزيد من الأنسولين لمساعدة الغلوكوز على دخول الخلايا، ما ينتج عنه في الأخير تخزين السكر الزائد على شكل دهون.

وتجنبًا للمشاكل، ينصح الخبراء بعدم تخطي وجبات الطعام، لأنك ستشعر بالجوع الشديد وتميل إلى تناول طعام أكثر مما ينبغي.

وعند تناول وجبتك، تجنب الجلوس أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر، لأن ذلك يمكن أن يشتت انتباهك ويجعلك تفقد القدرة على متابعة مقدار ما تناولته.

وفي النهاية احرص على مضغ الطعام جيدًا قبل بلعه، الأمر الذي سيجلعك تشعر بالشبع أسرع.