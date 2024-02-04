بشرتك مرآتك.. علامات تظهر على الجلد تنذر بأمراض خطيرة (صور)

يمثل الجلد 15% من كتلة الجسم، ويعد أكبر الأعضاء وأكثرها وضوحا في جسم الإنسان، ومع ذلك يتغاضى الكثيرون عن وظائفه المهمة، وأبرزها الوقاية من الشمس والجراثيم، وخزان لفيتامين "د"، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

وكونه أكثر الأعضاء وضوحا في الجسم، يوفر الجلد رؤية لأنسجة الجسم التي يحميها، لذلك فهو بمثابة مرآة للصحة، إذ يمكن من خلاله رؤية اضطرابات الأمعاء والدم والهرمونات وحتى القلب.

وهنا يعرض الأطباء بعض الأعراض التي تظهر على الجلد، والتي قد تنذر بمشاكل صحية خفية وخطيرة.

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