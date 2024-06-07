أضرار تناول ذرات البلاستيك الدقيقة تصل إلى مجرى الدم

تحمل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة مجموعة من المخاطر الصحية المحتملة، والتي يمكن العثور عليها في كل شيء تقريباً من الطعام لتتسرب إلى مجرى الدم البشري.

ويقترح الباحثون استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها والمياه المفلترة لتقليل المواد البلاستيكية الدقيقة.

السرطان والعقم

وجد باحثون أمريكيون وفقا لموقع "ذا هيل" أن هذه الملوثات يمكن أن تسبب مشاكل صحية، حيث تم ربطها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.

لنتعرف بداية على مفهوم اللدائن الدقيقة التي هي قطع صغيرة من البلاستيك بحجم حبة رمل أو شعرة إنسان تقريباً، وهي تحمل مجموعة من المخاطر الصحية المحتملة.

وصرحت تريسي وودروف، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وهي أستاذة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في طب النساء والتوليد والعلوم الإنجابية، أن المواد البلاستيكية الدقيقة قد تكون مصنوعة من مواد كيميائية مثل BPA ومواد كيميائية لا يمكن التخلص منها مثل الفثالات؛ لأنها عادة ما تكون من تحلل البلاستيك.

وأضافت، وفقا للتقرير، بأن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تعطل الناقلات الكيميائية في الجسم التي تتحكم في التكاثر والنمو والتمثيل الغذائي؛ مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والعقم، وضعف نمو الجنين.