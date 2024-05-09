هذه العادة اليومية "البسيطة" قد تدمر أسنانك وصحتك

حذَّر طبيب أسنان من خطورة عادة يومية يمارسها الكثيرون، والتي أكد أنها تسبب ضررًا كبيرًا للأسنان واللثة، بحسب ما جاء في صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال الدكتور أندريه بوزيتش إن عادة مضغ العلكة، التي قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، لها العديد من الآثار الصحية السلبية، خصوصًا وأن العلكة تحتوي على مواد تحلية اصطناعية يمكن أن تؤثر سلبًا على التوازن الدقيق لميكروبات الفم، ما يفتح الباب أمام نمو البكتيريا الضارة وتدهور الصحة العامة.

وأوضح الطبيب أن هذا التدهور قد يؤدي إلى مشاكل، مثل: تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، إضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل: الانتفاخ.

وذكر الدكتور أن الفم يحتوي على نظام بيئي متنوع من البكتيريا، وأن استهلاك المُحليات الصناعية الموجودة في العلكة التقليدية، يمكن أن يخل بتوازن هذا النظام؛ ما يعرض صحة الفم والجهاز الهضمي للخطر.