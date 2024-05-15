منحها "إعاقة دائمة".. أول أمريكية تقاضي "أسترازينيكا" بسبب اللقاح (صور)

رفعت امرأة أول دعوى قضائية في أمريكا ضد شركة "أسترازينيكا" للرعاية الصحية، بعد إصابتها بمضاعفات التأثيرات الجانبية للقاح الشركة ضد كورونا.

وقالت المعلمة السابقة بريان دريسن، وتبلغ من العمر 42 عاماً، إنها أصيبت بإعاقة دائمة، بعد مشاركتها في تجربة لقاح الشركة عام 2020، ما دفعها لمقاضاة الشركة بتهمة "انتهاك العقد".

وأصيبت دريسن، وهي من ولاية "يوتا"، بحالة عصبية حادة بعد مشاركتها في تجربة سريرية على لقاح "أسترازينيكا"، موضحة أن تلك التجربة جعلتها في حالة "إعاقة دائمة".