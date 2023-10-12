فاكهة وخضراوات تحمي البشرة من التجاعيد
قال الدكتور مايكل موسلي، إن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في الحصول على بشرة ذات مظهر شبابي خالية من التجاعيد، وذلك في حديث له مع صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأضاف الدكتور الشهير "عندما يتعلق الأمر بالحصول على بشرة شبابية، يلجأ معظمنا للكريمات وأقنعة الوجه، وأحيانًا للجراحات التجميلية في محاولة للتخلص من التجاعيد. لكن من خلال الدراسات اتّضح أن ما نتناوله يوميًّا يمكن أن يجعلنا نبدو أصغر سنًا".
أطعمة تسهم في تخفيف التجاعيد
وبحسب ما أفاده الدكتور موسلي، فإن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في تقليل التجاعيد والحصول على بشرة ممتلئة، لأنها تحتوي على مجموعة من المركبات المضادة للشيخوخة كالكاروتينات؛ وهي صبغات عضوية صفراء وبرتقالية وحمراء، موجودة بالجزر والبندورة والمشمش والأناناس والقرع والبطيخ والمانجو.
وأضاف الدكتور أن الجزر غني بفيتامين C الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، الضروري للحفاظ على مرونة الجلد وبالتالي الوقاية من التجاعيد.
وأكد الدكتور موسلي أن تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينات يسهم أيضًا في حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.
أطعمة مضادة للشيخوخة
ووفقًا لبحث نشرته مجلة Clinics in Dermatology، فإن هناك أنواعًا غذائية أخرى لها خصائص مضادة للشيخوخة، مثل الكرنب الأجعد (الكيل) الذي يحتوي على نسب عالية من اللوتين والزياكسانثين، اللذين يعدان من أبرز أنواع الكاروتينات المفيدة للبشرة.
وتلعب أنواع معينة من الفاكهة دورًا رئيسًا في الحفاظ على مظهر البشرة شابًا وحيويًا، مثل التوتيات لأنها مرتفعة بفيتامين C، العنصر الأكثر استخدامًا بمستحضرات مكافحة الشيخوخة.
أما الجوز وبحسب الخبراء، فإنه يتمتع بقوى مضادة للأكسدة مقارنة بأنواع المكسرات الأخرى، كما أنه مصدر ممتاز لدهون أوميجا 3، التي تعالج التهابات البشرة بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، والتي تعمل أيضًا كواق طبيعي من الشمس.