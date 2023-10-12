فاكهة وخضراوات تحمي البشرة من التجاعيد

قال الدكتور مايكل موسلي، إن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في الحصول على بشرة ذات مظهر شبابي خالية من التجاعيد، وذلك في حديث له مع صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضاف الدكتور الشهير "عندما يتعلق الأمر بالحصول على بشرة شبابية، يلجأ معظمنا للكريمات وأقنعة الوجه، وأحيانًا للجراحات التجميلية في محاولة للتخلص من التجاعيد. لكن من خلال الدراسات اتّضح أن ما نتناوله يوميًّا يمكن أن يجعلنا نبدو أصغر سنًا".

أطعمة تسهم في تخفيف التجاعيد

وبحسب ما أفاده الدكتور موسلي، فإن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في تقليل التجاعيد والحصول على بشرة ممتلئة، لأنها تحتوي على مجموعة من المركبات المضادة للشيخوخة كالكاروتينات؛ وهي صبغات عضوية صفراء وبرتقالية وحمراء، موجودة بالجزر والبندورة والمشمش والأناناس والقرع والبطيخ والمانجو.

وأضاف الدكتور أن الجزر غني بفيتامين C الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، الضروري للحفاظ على مرونة الجلد وبالتالي الوقاية من التجاعيد.

وأكد الدكتور موسلي أن تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينات يسهم أيضًا في حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.