تباين عميق بين النساء والرجال بأسباب الأمراض والوفيات المبكرة

تبيّن أن ثمة فرقا عميقا قائمًا بين النساء والرجال في ما يتعلق بالأسباب الرئيسة للأمراض والوفيات المبكرة المشتركة بين الجنسين، على ما جاء في دراسة نشرت الخميس في مجلة "ذي لانسيت بابليك هيلث".

وقارن الباحثون سنوات الحياة الصحية المفقودة بسبب الأسباب الرئيسة العشرين للمرض أو الوفاة المبكرة بين الذكور والإناث الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات على مستوى العالم وفي سبع مناطق منه، بين العامين 1990 و2021.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أظهرت الدراسة التي تستند إلى البيانات الواردة في تقرير "العبء العالمي للأمراض" Global burden disease لعام 2021 أن خسارة سنوات الصحة الجيدة تبدو على مستوى العالم كله "أكبر لدى الرجال بسبب الوفيات المبكرة خصوصاً، لكنّ النساء يعانين أكثر من الأمراض خلال حياتهن رغم كونهنّ يملن إلى العيش لفترة أطول".

وكان الرجال على مستوى العالم أكثر تأثراً عام 2021 بالمشاكل التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، مثل كوفيد والحوادث المرورية وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والكبد، في حين تبيّن أنّ الاضطرابات العضلية الهيكلية والنفسية والتنكس العصبي طغت لدى النساء، وفقاً للدراسة.

وتعاني النساء طوال حياتهن من مستويات أعلى من المرض، والإعاقة، مقارنةً بالرجال؛ لأنهن يعشن عموماً فترة أطول.

وبقي التباين بين الجنسين في تأثير هذه الأمراض العشرين مستقرا عالمياً، خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، ولكنه زاد في بعض الأحيان، كما هي الحال بالنسبة لمرض السكري، الذي يصيب الرجال أكثر من ذي قبل، وفقاً للدراسة.

وخلال الفترة نفسها، زادت التغيرات الناجمة عن الاضطرابات الاكتئابية والقلق وبعض الاضطرابات العضلية الهيكلية، التي تؤثر على النساء بشكل ملحوظ عالمياً.

كذلك بيّنت الدراسة أن الاختلافات الصحية بين النساء والرجال تظهر منذ سن المراهقة.