وداعًا للقهوة والشاي.. 4 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن
كثيرون هم الأشخاص الذين يشربون القهوة أو الشاي على معدة فارغة بعد الاستيقاظ من النوم، رغم التحذيرات الصحية المتعددة، والتي تؤكد أنهما يؤديان إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، ما قد يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي، إضافة إلى التداخل مع امتصاص العناصر الغذائية، وتقلبات نسبة السكر في الدم.
هنا بعض البدائل الصحية للقهوة والشاي، والتي تساعد أيضًا على إنقاص الوزن في حال تم إرفاقها مع نظام صحي متوازن:
الكركم والفلفل الأسود
أضف بضع رشات من الكركم والفلفل الأسود لكوب من الماء الدافئ، لصنع مشروب صباحي صحي، وابدأ يومك به.
وبحسب خبراء التغذية، يمكن أن يساعد هذا المشروب القوي في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، كما يساعد أيضًا في التخلص من الدهون الزائدة.
ماء الليمون
اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، ويمكنك إضافة كمية قليلة من العسل إلى هذا المشروب السحري.
وينصح الخبراء بتناوله صباخا على معدة فارغة، لأنه يساعد في طرد السموم من الجسم، كما إنه مشروب صحي لبشرتك.
ماء الكمون
قم بغلي كوب من الماء وضع فيه حفنة من بذور الكمون، وبعد أن ينخفض الماء إلى النصف، قم بتصفيته وارتشفه ببطء.
يجمع الخبراء على أن منقوع الكمون يمكن أن يساعد في خسارة الوزن من خلال تحسين عملية الهضم والتعامل مع الانتفاخ.
الماء الدافئ
إذا كنت لا تريد أي متاعب في الصباح، فما عليك سوى شرب كوب من الماء العادي أو الفاتر على معدة فارغة.
ويقول الأطباء إن الماء يعمل على ترطيب جسمك وتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، كما يمكن أن يساعد أيضًا في طرد السموم من الجسم.