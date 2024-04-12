وداعًا للقهوة والشاي.. 4 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن

كثيرون هم الأشخاص الذين يشربون القهوة أو الشاي على معدة فارغة بعد الاستيقاظ من النوم، رغم التحذيرات الصحية المتعددة، والتي تؤكد أنهما يؤديان إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، ما قد يحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي، إضافة إلى التداخل مع امتصاص العناصر الغذائية، وتقلبات نسبة السكر في الدم.

هنا بعض البدائل الصحية للقهوة والشاي، والتي تساعد أيضًا على إنقاص الوزن في حال تم إرفاقها مع نظام صحي متوازن:

الكركم والفلفل الأسود

أضف بضع رشات من الكركم والفلفل الأسود لكوب من الماء الدافئ، لصنع مشروب صباحي صحي، وابدأ يومك به.

وبحسب خبراء التغذية، يمكن أن يساعد هذا المشروب القوي في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، كما يساعد أيضًا في التخلص من الدهون الزائدة.

ماء الليمون

اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، ويمكنك إضافة كمية قليلة من العسل إلى هذا المشروب السحري.

وينصح الخبراء بتناوله صباخا على معدة فارغة، لأنه يساعد في طرد السموم من الجسم، كما إنه مشروب صحي لبشرتك.