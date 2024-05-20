"الصحة العالمية" تحدث قائمة البكتيريا المقاومة للأدوية الأشد خطرا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن قائمتها المحدثة للمُمرضات البكتيرية ذات الأولوية لعام 2024، التي تضم 15 نوعًا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وتصنف القائمة هذه البكتيريا إلى فئات حاسمة وعالية ومتوسطة الأولوية، وتوفر إرشادات لتطوير علاجات جديدة ضرورية لوقف انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة بالنيابة لإدارة شؤون مقاومة مضادات الميكروبات في المنظّمة،: "إن هذه القائمة التي ترسم خرائط العبء العالمي للبكتيريا المقاومة للأدوية وتقيّم تأثيرها على الصحّة العمومية، هي قائمة أساسية لتوجيه الاستثمارات والتصدي لأزمة توفير المضادات الحيوية وإتاحتها".

وتحدّث الدكتور جيروم سالومون، المدير العام المساعد لإدارة شؤون التغطية الصحّية الشاملة والأمراض السارية والأمراض غير السارية في المنظّمة، قائلاً: "إن مقاومة مضادات الميكروبات تقوّض قدرتنا على توفير علاج ناجع لحالات العدوى التي تشكّل عبئاً ثقيلاً، مثل السل؛ ما يؤدي إلى الإصابة باعتلالات وخيمة وارتفاع معدل الوفيات".