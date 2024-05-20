"الصحة العالمية" تحدث قائمة البكتيريا المقاومة للأدوية الأشد خطرا
كشفت منظمة الصحة العالمية عن قائمتها المحدثة للمُمرضات البكتيرية ذات الأولوية لعام 2024، التي تضم 15 نوعًا من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وتصنف القائمة هذه البكتيريا إلى فئات حاسمة وعالية ومتوسطة الأولوية، وتوفر إرشادات لتطوير علاجات جديدة ضرورية لوقف انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.
وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة بالنيابة لإدارة شؤون مقاومة مضادات الميكروبات في المنظّمة،: "إن هذه القائمة التي ترسم خرائط العبء العالمي للبكتيريا المقاومة للأدوية وتقيّم تأثيرها على الصحّة العمومية، هي قائمة أساسية لتوجيه الاستثمارات والتصدي لأزمة توفير المضادات الحيوية وإتاحتها".
وتحدّث الدكتور جيروم سالومون، المدير العام المساعد لإدارة شؤون التغطية الصحّية الشاملة والأمراض السارية والأمراض غير السارية في المنظّمة، قائلاً: "إن مقاومة مضادات الميكروبات تقوّض قدرتنا على توفير علاج ناجع لحالات العدوى التي تشكّل عبئاً ثقيلاً، مثل السل؛ ما يؤدي إلى الإصابة باعتلالات وخيمة وارتفاع معدل الوفيات".
وحُذفت من القائمة المحدّثة لعام 2024 خمس توليفات من المُمرضات والمضادات الحيوية التي وردت سابقاً في قائمة عام 2017، وأُضيفت إليها أربع توليفات جديدة.
وفيما يلي أنواع البكتيريا الواردة في قائمة المنظّمة المحدّثة لعام 2024:
الفئة الحاسمة الأولوية:
- الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم
- البكتيريا المعوية المقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورين
- البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم
- المتفطّرة السلّية المقاومة للريفامبيسين (التي أُدرجت في القائمة عقب إجراء تحليل مستقل بواسطة معايير مصمّمة خصّيصاً لهذا الغرض بالتوازي مع ذلك، والتطبيق اللاحق لمصفوفة معدلة لتحليل القرارات المتعلقة بمعايير متعدّدة).
الفئة العالية الأولوية:
- السالمونيلا التيفية المقاومة للفلوروكوينولون
- أنواع الشيغيلة المقاومة للفلوروكوينولون
- المكوّرات المعوية البرازية المقاومة للفانكومايسين
- الزائفة الزنجارية المقاومة للكاربابينيم
- السالمونيلا غير التيفوئيدية المقاومة للفلوروكوينولون
- النيسرية البنية المقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورين و/ أو الفلوروكوينولون
- العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين
الفئة المتوسّطة الأولوية:
- المكوّرات العقدية من الفئة ألف المقاومة للماكرولايد
- المكوّرات العقدية الرئوية المقاومة للماكرولايد
- المستدمية النزلية المقاومة للأمبيسلين
- المكوّرات العقدية من الفئة باء المقاومة للبنسلين